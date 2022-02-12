انطلاق عملية أمنية في الموصل - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - نفذت قوة مشتركة من اللوائين 33، و21 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل.