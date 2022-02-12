دولة الإمارات تطالب مواطنيها بتأجيل السفر لأوكرانيا حاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت السفارة الإماراتية في كييف، اليوم السبت، مواطني الدولة بتأجيل السفر إلى أوكرانيا حاليا.



ودعت الكويت رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة "حفاظا على سلامتهم".

ومع تصاعد التحذيرات بشأن قرب غزو روسي محتمل لأوكرانيا، بدأت العديد من الدول إجلاء دبلوماسييها ودعوة رعاياها للمغادرة وتجنب السفر إلى كييف.

تحركات بدأت تتزايد مع وصول الجهود الدبلوماسية الأوروبية إلى طريق مسدود، بحسب عدد من المشاركين فيها، وسط آمال أن يحدث تقدما في هذا الملف لنزع فتيل الأزمة الروسية-الغربية التي قد تصبح حربا.

فشل المحادثات خلال الأيام الأخيرة في إحراز تقدم نحو حل الأزمة، التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر، منذ نهاية الحرب الباردة، دفعت إسرائيل لتحذير رعاياها من السفر إلى أوكرانيا، وبدأت في إجلاء عائلات الدبلوماسيين والمبعوثين.

وعلى وقع فصول الأزمة، توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غزو روسيا لأوكرانيا في أي وقت بما في ذلك خلال أولمبياد بكين القائمة حاليا بالصين.

تصريحات بلينكن جاءت في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، اليوم الجمعة.

والجمعة، قال الكرملين إن المناقشات التي جمعت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين الخميس سعيا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، لم تفض إلى "أي نتيجة".

وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014 تحضيرها لغزو أوكرانيا لكنها تشترط خفض التصعيد بمتطلبات أبرزها ضمان عدم قبول عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي، وهو طلب رفضه الغربيون.

وبالتوازي، أعلنت روسيا مناورات عسكرية جديدة على الحدود الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 400 جندي سيشاركون الجمعة في "تدريب تكتيكي" في منطقة روستوف بالجنوب على الحدود مع أوكرانيا.