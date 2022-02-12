افتتاح مستشفى إماراتي لعلاج مصابي كورونا في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تفتتح وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، السبت، المستشفى الميداني المخصص لعلاج مصابي كورونا بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويقع مستشفى "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الميداني داخل مستشفى غزة الأوروبي بمساحة 8 دونمات، ويضم 216 سريراً، و56 سرير عناية مركزة مخصصة للحالات الحرجة والخطيرة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أرسلت دولة الإمارات، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وجاء ذلك مساهمة من الإمارات في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتسعى الإمارات دائما نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.

وتتابع الإمارات عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أرسلت 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك إضافة إلى إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة، وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح لدعم 20 ألف أسرة خلال شهر يناير/كانون الثاني 2021 لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.