وكالة الأدوية الأوروبية تقيّم تأثير لقاحات كوفيد على اضطراب الحيض

قالت لجنة السلامة في وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة إنها تراجع تقارير عن نزيف حيض غزير وغياب الدورة الشهرية بعد تلقي لقاحي كوفيد-19 من فايزر/بيونتك ومودرنا.

أضافت الوكالة أن هذا التقييم يأتي في ضوء تقارير عن اضطرابات في الدورة الشهرية بعد تلقي اللقاحين، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك علاقة سببية بين اللقاحين والتقارير.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قالت في ديسمبر كانون الأول أيضاً إنها لم تثبت وجود صلة بين التغيرات في الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19 بعد أن أشارت دراسة في النرويج إلى أن بعض النساء عانين من غزاءة دماء الحيض بعد تطعيمهن.

وأضافت الوكالة اليوم الجمعة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات تؤثر على الخصوبة.