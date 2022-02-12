خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الطاجيكي

11 فبراير , 2022
الرياض: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطّية، من رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، تتناول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة الدكتور عبد الرحمن الرسي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، خلال استقباله أمس بمقر الوزارة في الرياض، سفير طاجيكستان لدى السعودية أكرم كريمي، وذلك نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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