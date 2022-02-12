بعد قرابة الشهرين من فقدانه.. العثور على جثة طفل جرفته السيول في اربيل

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد سركوت كارش في تسجيل فيديوي نشرته الصفحة الرسمية للدفاع المدني: إن "فرق الدفاع المدني عثرت على جثة الطفل (دانر نبز) صاحب العشرة أشهر الذي غرق بسيول وفيضانات أربيل الأخيرة".وأضاف كارش، أن "أحد المواطنين من ناحية (شمامك) أبلغ فرق الدفاع المدني أنه عثر على جثة طفل، فسارعت الفرق الى انتشال الجثة التي كانت تبحث عنها لنحو أكثر من شهر".

وأوضح أنه "بالعثور على جثة الطفل (دانر) لم يبق أي غريق من الغرقى الـ 12 الذين توفوا بسبب الفيضانات".

وشهدت محافظة أربيل خلال الفترة الأخيرة فيضانات غمرت الشوارع بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار ما تتسبب بغرق عدد من المناطق بالمياه ووفاة 12 شخصاً.



وفُقد الطفل " دانر نبز" قبل قرابة شهرين من الآن عندما اجتاحت الفيضانات مناطق في أطراف أربيل وتسببت بوفاة 12 شخصا غرقا بينهم الطفل "نبز".