شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تؤكد أن هجوم روسي على أوكرانيا "سيبدأ على الأرجح بقصف جوي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الجمعة، إن الولايات المتحدة ترى أن هجوماً روسياً محتملاً على أوكرانيا والذي تعتبره وشيكاً سيبدأ بقصف جوي وقد يتضمّن "هجوماً سريعاً" على كييف.



ودعا سوليفان الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد "في غضون 24 إلى 48 ساعة".

وأشار سوليفان إلى أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف "لافتة" في مواجهة روسيا محذراً موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو أوكرانيا.

وأكد "مهما حصل فإن الغرب موحد أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة، وقد تعزز حلف شمال الأطلسي".