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61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بكورونا بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

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سجلت وزارة الصحة المصرية مساء الجمعة 61 وفاة وأكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس .

 

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2179 ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450676.

 

وذكر عبد الغفار أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 61 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 23233 شخصا.

 

كما أفاد بخروج 2121 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 384158 شخصا.

 

وتشهد مصر ارتفاعات مستمرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار متحور "أوميكرون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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