الأمم المتحدة تؤكد أن تكليف رئيس حكومة جديدة في ليبيا قرار سيادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قرار تكليف رئيس حكومة جديد في ليبيا كان وفق الإجراءات القانونية، وهو قرار سيادي ليبي، وفق موقع "أخبار ليبيا 24".



وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة مستمرة في متابعة الأوضاع في ليبيا مؤكداً أنه إذا اختار مجلس النواب رئيس حكومة، فهذا "يعني أنه رئيس حكومة مكلف بقرار من جهة سيادية" ووفق إجراءات قانونية.

وفي سياق متصل كان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، جميع الأطراف والمؤسسات الليبية إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ القرارات الحاسمة في ليبيا بطريقة شفافة وتوافقية.