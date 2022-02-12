الأمن العراقي يقبض على مسؤول الاغتيالات بمحافظة ميسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نجح الأمن العراقي، اليوم السبت، في القبض على المسؤول عن تنفيذ عدد من عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن خلية الإعلام الأمني قولها إن قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات استخباراتية تمكنت من القبض على الإرهابي "حسن طراد غليم".

وغليم هو المسؤول عن تنفيذ عدد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب العراقيين في ميسان، فضلا عن كونه مطلوب أمنيا.

ونفذت قوات عراقية عملية إلقاء القبض على الإرهابي عبر مداهمة نوعية.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة.

وشهدت محافظة ميسان في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، والضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي.

وتعيش ميسان الواقعة أقصى جنوبي العراق، والحدودية مع إيران، أوضاعا أمنية هشة نتيجة النزاعات العشائرية المسلحة ورواج تجارة المخدرات فضلاً عن سطوة المليشيات هناك.