شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين" يطالب بعدم السماح لغير أعضاء النقابة بالظهور على الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين حادث فبركة الاتصال الهاتفي التي شهدها إحدى البرامج الفضائية مؤخرا، مشددا على أن هذا الأمر مخالفا لجميع القوانين المنظمة للإعلام، وكل القرارات الصادرة لتنظيم الإعلام في مصر وميثاق الشرف الإعلامي الذي صدر من قبل نقابة الإعلاميين.

وأضاف أيمن عدلي في تصريحات له، أن هذه الظاهرة التي تكررت بأكثر من شكل في أكثر من فضائية تعد اهانه للدولة المصرية، وأن مثل هذه البرامج لا تمثل الإعلام المصري الذي خاض معارك كبيرة ضد الإرهاب وقضايا الوعي، مشددًا على ضرورة أن لا يتم السماح لأي إعلامي غير مؤهل بالظهور على الشاشات وإلا من خلال عضوية النقابة أو تصريح لمزاولة المهنة لمنع تكرار مثل هذه الاحداث.

وأكد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن ما حدث يعد نوعاً من أنواع الخداع والاستهانة والسخرية من الجمهور بعمل لا يليق، و أن الإعلام لا يتحمل هذه الحالة العبثية، لافتاً إلى أن من قام بهذا العمل لا يصح أن يعمل بالإعلام مرة أخرى.