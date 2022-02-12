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شبورة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا لمدة أسبوع على معظم الأنحاء حيث يكون الطقس معتدلا وممتعا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا.

وتابعت الهيئة: "تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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