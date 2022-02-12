شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الأمريكية" تؤكد دعمها لكييف فى مواجهة التهديد الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، دعم بلاده القوى لأوكرانيا فى مواجهة التهديد الروسى "الذى تتزايد حدته"، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكراني، ديمترو كوليبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى للوزارة - إن بلينكين تحدث مع كوليبا "لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوى لأوكرانيا فى مواجهة التهديد الذى تتزايد حدته والمتمثل فى المزيد من العدوان الروسى المحتمل".

وبحسب البيان، شدد بلينكن على أن "أى عدوان روسى على أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة وموحدة".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكى نظيره "على الجهود العالمية للحث على وقف التصعيد وتعزيز تدابير الدفاع والردع ضد حشد روسيا غير المبرر والمتواصل للقوات والمعدات فى أوكرانيا وحول حدودها"، مؤكدا استمرار دعم الولايات المتحدة الدائم والثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.