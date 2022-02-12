شكرا لقرائتكم خبر عن 209 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 3ر1474، مقابل 2ر1472 أمس الجمعة. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 1388، وقبل شهر 5ر.407

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 209 آلاف و789 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 217 آلاف و815 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 198حالة، مقابل 172حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 12 مليونا و219 ألفا و501 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 8 ملايين و679 ألفا و400 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 119 ألفا و877 شخصا.