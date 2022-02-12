الكرملين: ماكرون أُبقي على مسافة من بوتين لرفضه اختبار كوفيد

11 فبراير , 2022
ماكرون وبوتين (أ ف ب).
أكد الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أُبقي على مسافة من الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات هذا الأسبوع، وذلك لرفض الرئيس الفرنسي إجراء اختبار كوفيد-19 في روسيا قبل اجتماعهما.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك تفهم للموقف الفرنسي، وإن هذا الإجراء اتُبع للحاجة إلى حماية بوتين في الاجتماع، حيث جلس الزعيمان كل على طرف طاولة طولها أربعة أمتار.
وأضاف أن هذا لا يرتبط بالسياسة ولم يؤثر على المحادثات.
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