المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يكشف عن حالة الطقس اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية في تقريره عن حالة الطقس، السبت، انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



ويُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية على شرق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.