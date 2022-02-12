الرئيس الأمريكي يحرر 7 مليارات دولار أفغانية مجمدة لتعويض ضحايا 11 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمراً تنفيذياً أمس الجمعة، لنقل حوالي 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في النظام المصرفي الأمريكي، لتمويل جهود الإغاثة الإنسانية في أفغانستان، وتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001.



ووفقاً لموقع الحرة الإخباري، يلزم الأمر المؤسسات المالية الأمريكية بتسهيل الوصول إلى 3.5 مليارات دولار من الأصول للإغاثة الأفغانية والاحتياجات الأساسية.

وقال مسؤول أمريكي إن النصف الآخر، 3.5 مليارات دولار، ستبقى في الولايات المتحدة، لتمويل التقاضي من جانب ضحايا الإرهاب الأمريكيين، وتحدث المسؤول شريطة حجب هويته لأن القرار لم يعلن رسمياً.

وأشار إلى أن المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا 11 سبتمبر(أيلول) دعاوى ضد طالبان، سيتعين عليها أيضاً اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا.