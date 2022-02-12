عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 406.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و163382.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا، الجمعة، بلغت 54941 إصابة.

وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ مليونا و294205، بينما بلغ عدد الوفيات 7045 حالة، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 564 وفاة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 312118.

وسجلت المكسيك حتى الآن خمسة ملايين و226269 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، انخفاضاً من 101 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محلياً مقابل 56 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 41 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضاً من 66 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى الجمعة 106863 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 42.59 مليون بعد تسجيل 50407 إصابات جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 507981 بعد تسجيل 804 وفيات جديدة.