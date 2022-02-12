شرطة لندن ترسل استبياناً لرئيس الوزراء البريطاني.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون تسلم استبيانا من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقا لما هو مطلوب.



وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا. وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

وقال المتحدث باسم جونسون في بيان "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة العاصمة. سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب".

وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء مشروبات روحية وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.