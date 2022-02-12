شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 سفينة روسية تشارك في مناورات قرب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت أكثر من 30 سفينة حربية روسية، من ميناء سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود.



وقال مقر أسطول البحر الأسود الروسي، السبت، في بيان: "غادرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود، ميناء سيفاستوبول ونوفوروسيسك وفقا لخطة المناورات".

ولفت البيان إلى أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرم، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري من التهديدات العسكرية المحتملة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري يناير/كانون الثاني الماضي، وفبراير/شباط الجاري في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.

وسيشارك في التدريبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.

وتمثل هذه التحركات الروسية مصدر قلق لأمريكا والغرب بشأن التهديدات لغزو روسي لأوكرانيا والأمر الذي تنفيه موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنّ رئيسي الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفياً الجمعة.

وجاء الاتصال الهاتفي في وقت تخشى فيه الولايات المتّحدة أن تشنّ روسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة هجوماً عسكرياً واسعا على أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم هيئة الأركان الأمريكية الكولونيل ديف باتلر إنّ رئيسي الأركان "ناقشا العديد من القضايا الأمنية المثيرة للقلق"، مشيراً إلى أنّه جرياً على عادتهما، اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الجنرالان مباحثات هاتفية، لكنّ محادثاتهما نادرة، إذ إنّ آخر محادثة هاتفية جرت بينهما تعود إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتمحورت أيضاً حول التحركات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض النقاب عن الموعد المحتمل لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ بهجوم جوي، ما سيؤدي إلى سقوط مدنيين.

وقال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض اليوم الجمعة، إن هجوما روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي يوم من الآن، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي.

وعن احتمال وقوع قتال بين القوات الأمريكية والروسية خلال غزو أوكرانيا، قال جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن "الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا روسيا"، والرئيس بايدن سيتصل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في القريب العاجل.

وتوقع وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق غزو روسيا لأوكرانيا في أي وقت بما في ذلك خلال أولمبياد بكين القائمة حاليا بالصين.

وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت إرسال آلاف الجنود إلى أوروبا الشرقية، وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية لأوكرانيا، كما هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا قام الجيش الروسي بتحرك عسكري نحو كييف.

وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها تقول إنها تريد فرض "خطوط حمراء" لضمان عدم انضمام جارتها السوفيتية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي وألا ينشر الحلف صواريخ أو ينشئ قواعد هناك.