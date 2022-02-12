الولايات المتحدة تعتزم إخلاء سفارتها في أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي محتمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم الولايات المتحدة إخلاء سفارتها في أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي محتمل، طبقا لوسائل إعلام أمريكية السبت.



وقالت وسائل الإعلام إنه "من المحتمل نقل عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى غربي أوكرانيا للاحتفاظ بتواجد دبلوماسي للولايات المتحدة في البلاد".

يأتي ذلك فيما قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الجمعة، إن هجوما روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي يوم من الآن، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي.

وأضاف سوليفان، الذي كان يتحدث في إفادة بالبيت الأبيض، أن أي أمريكيين ما زالوا في أوكرانيا عليهم المغادرة في غضون 24 إلى 48 ساعة، لأن وقوع هجوم جوي روسي سيجعل المغادرة أمرا صعبا.

وتابع، مستمرون في خفض عدد موظفي سفارتنا في كييف، فالتهديد الروسي أصبح مرتفعا للغاية، ولا أجزم بما سيحدث في أوكرانيا، لكني أؤكد أن الوضع أصبح خطيرا للغاية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن روسيا لديها قوات كافية للقيام بـ "عملية عسكرية كبيرة"، فهناك أكتر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا، ووحدة موقف "لافتة" بين الدول الغربية في مواجهة روسيا.

وتوقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق غزو روسيا لأوكرانيا في أي وقت بما في ذلك خلال أولمبياد بكين القائمة حاليا بالصين.

وكانت واشنطن ودول أوروبية أعلنت إرسال آلاف الجنود إلى أوروبا الشرقية، وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية لأوكرانيا، كما هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا قام الجيش الروسي بتحرك عسكري نحو كييف.

وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها تقول إنها تريد فرض "خطوط حمراء" لضمان عدم انضمام جارتها السوفيتية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي وألا ينشر الحلف صواريخ أو ينشئ قواعد هناك.