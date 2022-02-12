شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التركي يبدأ الاثنين زيارة رسمية إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غد الاثنين زيارة رسمية إلى الامارات، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى مستوى متقدم، بعد أن شهدت في نهاية 2021 نقلة نوعية، تزامنت مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي، لتكون محطة رئيسية في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تركز على المصالح المشتركة.



وتؤكد الزيارة اهتمام وحرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات، للاستمرار في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر، حيث تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن تعزيز العلاقات الثنائية لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة، ولكن أيضاً في تعزيز ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.