عسكري ميانمار يطلق سراح أكثر من 800 سجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق المجلس العسكري في ميانمار السبت، سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتحاد.



وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إنّه بناءً على "أمر عفو إحياءً لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتّحاد" الذي يُصادف السبت، سيتمّ الإفراج عن 814 سجينًا.

والأسبوع الماضي، عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشدة إزاء استمرار فرض الجيش في ميانمار حالة الطوارئ، داعيا للحوار لحل الأزمة بما يتفق مع "إرادة الشعب".

ومن جديد دعت الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس، في بيان وافقت عليه بالإجماع بمناسبة مرور عام على انقلاب الأول من فبراير/ شباط، إلى إطلاق سراح من لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي بمن فيهم الزعيمة أونج سان سو تشي والرئيس وين منت.

وأشعل انقلاب ميانمار فتيل إضرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل نحو 1500 مدني في حملات قمع واعتقال حوالي 11800 بشكل غير قانوني، وفقا لأرقام صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ودعا مجلس الأمن إلى وقف العنف في أرجاء الدولة وحماية المدنيين.

وقال: "عبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلق عميق إزاء وقوع مزيد من العنف في الآونة الأخيرة في الدولة وعبروا عن القلق حيال الأعداد الكبيرة من النازحين داخليا. أدانوا الهجمات على البنية التحتية مثل المنشآت الصحية والتعليمية".

كما كرر البيان دعوة المجلس "للسعي إلى حوار مع كل الأطراف المعنية وإلى المصالحة بما يتفق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار".

ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر/كانون الأول الماضي أصبحت خلاله الشوارع فارغة.