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الإعلان عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد بكين

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين في تقرير اليوم السبت عن اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس .

وكان من بين المصابين الجدد أربعة رياضيين أو أعضاء بالفرق موجودين بالفعل داخل نظام "الحلقة المغلقة" الأولمبي.

وتم الكشف عن الحالات الجديدة بعد إجراء نحو 71 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا أمس الجمعة.

يذكر أن كل المشاركين في الأولمبياد معزولون تماما عن الشعب الصيني في الحلقة الأولمبية المغلقة. ويتم اجراء اختبار للجميع بشكل يومي.

وبعد تسجيل الثماني حالات، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في أولمبياد بكين إلى 426 منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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