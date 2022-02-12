مسؤول أمريكي: الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يحدث في أي لحظة"



قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الجمعة، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا "قد يحدث في أي لحظة"، داعيا المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد "فورا".



وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ترى "علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".



وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تتوقع أن يبدأ أي غزو روسي لأوكرانيا "بقصف جوي يتلوه احتياج بري"، مبينا أن الاجتياح الروسي "قد يحدث في أي لحظة حتى في ظل الألعاب الأولمبية الشتوية" المقرر ان تنتهي في 20 فبراير الجاري.



ودعا سوليفان المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى "المغادرة فورا خلال الـ24 أو 48 ساعة المقبلة".



وأكد سوليفان أن "روسيا قد تنفذ عدوانها على أساس ذريعة مفتعلة"، لافتا إلى أن "الطريقة التي نشرت بها روسيا قواتها حول أوكرانيا تدفعنا للاعتقاد بأنها تعتزم الاجتياح".



وقال أيضا إن "لدى روسيا الآن ما تحتاجه من قوات لشن عمل عسكري كبير" في أوكرانيا.



وتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة لثنيه عن غزو أوكرانيا، لكنه قال كذلك "ليس لدي أي شيء لأعلنه في الوقت الراهن".



وأكد أن هناك "احتمالا فعليا جدا" لحصول غزو روسي لأوكرانيا، ولكن ذلك لا يعني أن الرئيس فلاديمير بوتين "اتخذ قراره النهائي" في هذا الصدد.



وشدد سوليفان أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف "لافتة" في مواجهة روسيا محذرا موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو اوكرانيا.



وأكد "مهما حصل فإن الغرب موحد أكثر من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة وقد تعزز حلف شمال الأطلسي".



وأعلنت برلين، الجمعة، أن القادة الغربيين وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس تعهدوا بعد مشاورات هاتفية فرض "عقوبات شديدة" في حال غزت روسيا أوكرانيا.



وغرد الناطق باسم المستشار الألماني كاتبا أن "الحلفاء عازمون معا على اتخاذ عقوبات سريعة وجذرية في حق روسيا في حال حصول انتهاكات جديدة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".



وطلبت بريطانيا، الجمعة، من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا لدواع أمنية، في غمرة الأزمة بين روسيا والغرب.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "أمن وسلامة مواطنينا البريطانيين هما أولويتنا المطلقة، لذا قمنا بتحديث نصائحنا للمسافرين. نحض المواطنين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا على المغادرة فورا عبر وسائل تجارية ما دامت لا تزال متوافرة".



وأعلن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ حلفاءه الغربيين، الجمعة، خلال اجتماع افتراضي حول الوضع في أوكرانيا المهددة بغزو روسي أنّه "قلق على أمن أوروبا".



وقال المتحدث باسم جونسون في ختام الاجتماع الذي ضم قادة بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا ورومانيا وفرنسا وألمانيا ومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي إن "رئيس الوزراء قال للمجموعة إنه قلق على أمن أوروبا في الظروف الراهنة".

