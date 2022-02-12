الأزمة الأوكرانية تتفاعل.. اتصال بين بايدن وبوتين مساء غد السبت

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال هاتفي مساء السبت الـ12 من فبراير الجاري.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الجمعة: “بالفعل، طلب الجانب الأمريكي الاتصال بالرئيس بوتين، ومن المخطط لإجراء المكالمة بين الرئيسين مساء الغد بتوقيت موسكو”.

وأضاف أنه “كان هناك طلب خطي من الجانب الأمريكي بهذا الصدد”.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيتصل بالرئيس الروسي “في القريب العاجل”، وسط المخاوف الأمريكية بشأن تحضير روسيا المزعوم “لغزو” أوكرانيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمستشار الأمن القومي الاميركي “جيك سوليفان”، أكد فيها بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع أي لحظة وان الرئيس الاميركي بايدن قد عقد مؤتمرا امنيا مع الحلفاء في اوروبا لبحث الأزمة الاوكرانية متحدّثا عن تقارير استخباراتية تشير الى احتمالية غزو روسي قبل 20 شباط وان الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.