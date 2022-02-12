طبول الحرب “تقرع”.. لاتفيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

حثت وزارة الخارجية اللاتفية رعاياها في أقرب وقت وسط تهديدات حول الاجتياح الروسي المحتمل للبلاد، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجمعة.

وجاء في بيان الخارجية اللاتفية: “وسط وجود تهديد أمني جدي من جانب روسيا قرب الحدود الأوكرانية والتهديدات حول إمكانية التصعيد، تحث وزارة الخارجية المواطنين اللاتفيين على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “نقترح المغادرة عبر أي وسيلة نقل متاحة إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو”.

ويأتي هذا البيان وسط ترقب أوروبي وأمريكي لهجوم روسي وشيك على الأراضي الأوكرانية مع حشد موسكو قواتها على الحدود مع كييف.

حيث أعلنت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر رسمية أن الولايات المتحدة تتوقع أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وافاد مستشار الأمن القومي الاميركي بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع أي لحظة وان الرئيس الاميركي بايدن قد عقد مؤتمرا امنيا مع الحلفاء في اوروبا لبحث الأزمة الاوكرانية.

وأذ اكد ان روسيا ستواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة اذا اجتاحت اوكرانيا، لفت سوليفان الى ان الغرب أكثر وحدة والناتو اكثر قوة من اي وقت مضى مجددا دعوته الاميركيين الى مغادرة الاراضي الاوكرانية فورا.