بعد أميركا وهولندا.. بريطانيا تدعو مواطنيها الى مغادرة أوكرانيا “فورًا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 9:44 مساءً

حثّت بريطانيا رعاياها على مغادرة الأراضي الأوكرانية على الفور، ونصحت المواطنين البريطانيين بتجنب السفر إلى هناك.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، نشرته على موقعها الرسمي، اذ قالت “تعتبر سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا، ولهذا السبب قمنا بتحديث نصائح السفر الخاصة بنا. نحث الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على المغادرة الآن عبر الوسائل التجارية (الرحلات الجوية) بينما لا تزال متاحة”.

وأضافت: “يجب على البريطانيين الذين يختارون البقاء في أوكرانيا إبقاء خطط مغادرتهم قيد المراجعة المستمرة، والتأكد من تحديث وثائق سفرهم”.

وفي السياق، نصحت الوزارة المواطنين البريطانيين “بقراءة نصائحنا حول كيفية التعامل مع الأزمات في الخارج. يجب ألا يتوقع المواطنون البريطانيون دعما قنصليا أو مساعدة في الإخلاء في حالة حدوث توغل عسكري روسي”.

ويُعتقد أن عدد المواطنين البريطانيين في أوكرانيا بالآلاف. ولدى الكثير منهم علاقات قوية ومن غير المرجح أن يغادروا، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من حث الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع مواطني بلاده على مغادرة أوكرانيا، قائلا “يمكن أن تسوء الأمور بسرعة كبيرة”.

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط عسكرية طارئة لنقل الأمريكيين الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا جوا، في محاولة لتجنب هذا النوع من إخفاق الإجلاء الذي حدث في كابول الصيف الماضي.