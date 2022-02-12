شكرا لقرائتكم خبر عن هل باتت الحرب في أوكرانيا وشيكة جدا ؟.. بوتين يبعث برسالة ما (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تسارعت وتيرة الأحداث الخاصة بالأزمة الأوكرانية، خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح هناك مؤشرات على دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية في أي لحظة.

وفي فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا الرئيس الروسي فلادمير بوتين وسط جيوشه في عرض عسكري مهيب.

وظهر في الفيديو بوتين وهو يتكلم ثلاثة أو أربع كلمات على الأكثر، ثم بدأ عرضًا عسكريًا مهيبًا من كل الفئات العسكرية.

فهل هذا يعني شيئا ما أو رسالة مفادها يعرفها من وجهت له؟!

في غضون ذلك، أكد الكرملين، البرلمان الروسي، أن الرئيسين بوتين وبايدن سيناقشان الأزمة الأوكرانية هاتفيا اليوم السبت.

وفي هذا الصدد رأى مسؤول الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا “قد يبدأ في أي لحظة”.

وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أن روسيا على الأرجح ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ عملية الغزو البري، لكنه لم يحدد موعدا مؤكدا للاجتياح، بحسب سكاي نيوز.

وقال سوليفان إن “ذلك لا يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتخذ قراره النهائي في هذا الصدد”.

وأضاف أن “الهجوم الروسي يشمل العاصمة كييف، وأجزاء أخرى من أوكرانيا”، مشيرا إلى أن موسكو “ستبحث عن ذريعة أو عمل مضلل لغزو أوكرانيا”.