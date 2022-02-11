شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة .. أب ينشر “سيلفي” مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أقدم أب على ارتكاب جريمة مروعة، بعدما قتل طفليه قبل أن ينتحر، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة “ديلي بيست” الأميركية، فقد انتقل الوالد أومبرتو كريستيان توفار زاباتا، البالغ من العمر 41 عاماً إلى موقع “فيسبوك” لنشر صورة “سيلفي” مع طفليه الصغيرين اللذين أطلق النار عليهما بعد أقل من ساعة من هذا الأمر، قبل أن يصوب البندقية على نفسه وينتحر.

واكتشفت زوجة المشتبه به المنفصلة عنه، وهي أيضا أم الأطفال، الجثث، بالقرب من الشقة، وذكرت وسائل محلية أن الأم كانت في المنزل وقت الحادثة.

وقالت الشرطة، إنها تشاجرت في وقت سابق من ذلك اليوم مع زاباتا بشأن مكان أطفالهما، وقالت الزوجة لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إنه عانى من مرض عقلي لم يتم علاجه.