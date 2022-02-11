شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو غزو روسيا المرتقب لأوكرانيا.. تكشفه واشنطن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
رأى مسؤول الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا “قد يبدأ في أي لحظة”.
وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أن روسيا على الأرجح ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ عملية الغزو البري، لكنه لم يحدد موعدا مؤكدا للاجتياح، بحسب سكاي نيوز.
وقال سوليفان إن “ذلك لا يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتخذ قراره النهائي في هذا الصدد”.
وأضاف أن “الهجوم الروسي يشمل العاصمة كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا”، مشيرا إلى أن موسكو “ستبحث عن ذريعة أو عمل مضلل لغزو أوكرانيا”.
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