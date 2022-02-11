شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من أزمة غذائية بسبب الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية من وقوع أزمة غذائية حول العالم، خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، كأحد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء في تقرير بوليسي، أن أوكرانيا تنتج حوالي 30 مليون طن من الحبوب سنويا، ويمر التصدير عبر موانئ آزوف والبحر الأسود الأوكرانية، وفي حال استمرار روسيا في إغلاق الموانئ الأوكرانية، فإن أسعار هذه المواد سترتفع كثيرا.

وأشار التقرير لامتلاك أوكرانيا أكثر الأراضي خصوبة على وجه الأرض، عُرفت باسم سلة غذاء أوروبا لعدة قرون، وتشكل صادراتها الزراعية السريعة النمو، مثل الحبوب والزيوت النباتية ومجموعة من المنتجات الأخرى، عاملا رئيسيا في إطعام السكان في أفريقيا وآسيا.

وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من أكثر الأراضي الزراعية إنتاجية في أوكرانيا يقع في مناطقها الشرقية، وهي المناطق الأكثر عرضة لهجوم روسي محتمل.

وتعتمد أوكرانيا على تصدير الذرة والشعير والجاودار، لكن القمح يعتبر صاحب التأثير الأكبر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، ففي 2020 صدرت أوكرانيا نحو 18 مليون طن قمح من إجمالي 24 مليون طن ما يجعلها خامس مصدر للقمح على مستوى العالم.. وتضم قائمة عملائها الصين والاتحاد الأوروبي، لكن العالم النامي يشكل أهم مصدر لواردات القمح الأوكرانية.