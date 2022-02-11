شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. احتفال أطفال المدارس بقرار إلغاء ارتداء الكمامة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة احتفال أطفال إحدى المدارس في ولاية نيفادا بقرار حاكم الولاية الخاص بإلغاء قانون “الكمامة” الإجبارية بالفصول الدراسية.

وأوضح الفيديو المتداول، الأطفال الصغار وهم يرقصون فرحًا بقرار إلغاء الكمامة، معربين عن أملهم في قرب انتهاء جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن البيت الأبيض كان يجرى لقاءات مع خبراء صحة خارجيين للتخطيط لاستراتيجية الخروج من الوباء والانتقال إلى الحياة العادية الجديدة، حسب “سكاي نيوز”.

وأكدت أن حكام الولايات الجمهورية قد سبقوا الرئيس جو بايدن بإعلانهم المفاجئ إلغاء قرارات إلزامية ارتداء الكمامة وتخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وأشار المستشار الطبى لشؤون وباء كورونا، أنتونى فاوتشى، إلى أنه لو استمر تراجع الإصابات ولم يتم رصد متحورات جديدة، فإن البلاد تتجه صوب العودة للحياة الطبيعية.