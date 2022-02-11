شكرا لقرائتكم خبر عن سوليفان: الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي بشأن الأزمة الأوكرانية، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، ونتوقع أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيبدأ بقصف جوي يتبعه اجتياح بري.

وأضاف سوليفان: لا نعلق على تقارير الاستخبارات بأن بوتين أعطى أوامر عسكرية بغزو أوكرانيا، كما ستواجه روسيا ضغوطا اقتصادية كبيرة إذا اجتاحت أوكرانيا.

وحثّ سوليفان كافة المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا.