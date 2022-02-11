شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. مقتل 8 على الأقل برصاص الشرطة خلال مداهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا اليوم الجمعة خلال مداهمة نفذت فجرا في منطقة فيلا كروزيرو فافيلا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، مضيفة أن العملية استهدفت أحد كبار تجار المخدرات.

وقالت الشرطة إن القتلى الثمانية من بين افراد عصابة لتهريب المخدرات.

وتسبب إطلاق النار خلال المداهمة في عدم تمكن سكان فيلا كروزيرو من مغادرة مساكنهم. وأغلقت المنشآت الصحية والمدارس القريبة أبوابها خلال تبادل إطلاق النار.