الولايات المتحدة تحذر: روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال أولمبياد بكين

الشارقة - اميمة ياسر -

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا.

جاء ذلك بعد اجتماع بلينكن مع نظرائه من تحالف "الحوار الأمني الرباعي" الأسترالي والهندي والياباني (كواد) في ملبورن.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن غزواً روسياً لكييف ممكن "في أي وقت"، حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية، متجاهلاً تكهنات عن أن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنب إقحام حليفتها الصين في الأزمة.

وأوضح بلينكن، في تصريحات له نقلتها قناة "فرانس 24": "نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو في أي وقت، ولأكون واضحا يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية".

وأضاف: "ببساطة، لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده "تفضل أن تحل الخلافات مع روسيا دبلوماسياً"، معتبراً أن بلاده قامت "بكل جهد ممكن للحوار مع روسيا".

وتابع بلينكن: "لكن في الوقت نفسه، كنا واضحين جدا بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدد، ستواجه عواقب كبيرة".

ويأتي إعلان بلينكن في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا على الفور.

وأشار بايدن، في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، إلى أن "على المواطنين الأمريكيين المغادرة. عليهم المغادرة الآن".

وأضاف بايدن "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".