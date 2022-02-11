شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الصحافة والإعلام يحتفلون بعيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد الـ98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور، شيخ الصحفيين ومؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعيد ميلاده الـ98 فى حضور لفيف من القيادات الصحفية وأفراد أسرته، على رأسهم الإعلامى محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية والإعلامى عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة السابق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام السابق وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما شارك فى الاحتفال كلا من الكاتب الصحفى جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائى السابق وماهر مقلد مدير موقع الاهرام الاليكترونى وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق ومحسن عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام، وأحمد عامر مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم البرلمان والمشرف على القسم السياسى وناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق والكاتب الصحفى محمود الضبع والدكتور أحمد حسنين أستاذ الإدارة بجامعة هيرتفورد بالعاصمة الإدارية

والدكتور محمد لبيب رئيس تحرير مجله روز بدبى، وأسرة الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد، المهندسة منى عبدالجواد والمهندس خالد عبدالجواد وماجدة عبداللاه.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور يُعَد الأكبر سنًا فى الوسط الصحفى المصرى، ويحمل تاريخًا طويلًا وممتدًا، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك فى تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إداراتها وتحريرها.