شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرصد تطور الخدمة الطبية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف تطور الخدمة الطبية في مصر، وجاء في الإنفوجراف أن هناك 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 119 منشأة تابعة للتأمين الصحى الشامل في كل من بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

ولفت إلى أن هناك 4 ملايين ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

ورصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى، ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات و يقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.