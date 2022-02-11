شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يكرم منتخب مصر لقصار القامة بعد فوزه ببطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، المنتخب المصرى لقصار القامة بمقر الحزب.

وأكد "أبوشقة"، في بيان للحزب اليوم، أن الوفد حريص جدًا على تكريم ذوى القدرات الخاصة الذين قهروا الصعاب، وتحدوا التحدى، موضحا أن هذا المنتخب أثبت للجميع أنهم لا يختلفون عن غيرهم، وأن لديهم مهارات تجعلهم قادرين على التحدى وإبراز ما لديهم من إمكانيات يستطيعون المنافسة بها فى البطولات الدولية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه كان للرئيس عبدالفتاح السيسى قائد الجمهورية الجديدة الفضل فى الاهتمام بذوى القدرات الخاصة والأخذ بأيديهم نحو ابراز مواهبهم، وأن يأخذوا حقهم فى المجتمع، لتبنى مصر الحديثة بسواعد ومهارات ومواهب جميع أبنائها، فكل واحد منهم يستطيع المساهمة فى رفع اسم مصر عاليا بين الأمم.

ودعا وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى المزيد من الجهود لكشف مواهب ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، حتى تزدهر مصر بجميع أبنائها من المتميزين.

جاء هذا خلال تكريم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، المنتخب المصرى لقصار القامة بمقر الحزب دعما لهم فى مسيرتهم الكروية وحصولهم على المركز الأول فى بطولة كأس العرب النسخة الأولى.

وشارك التكريم عدد من قيادات الحزب، علي رأسهم، النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس النواب، والنائب عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشيوخ.

وكان من بين المكرمين: على شعبان عبد المجيد مدير المنتخب، وأيمن أمين نائب رئيس الفريق، ومحمود عبد الرحمن عبد القادر مدرب الفريق، وأيمن العطار مدرب حراس مرمى، واللاعبون: عبدالرحمن محمد بركات، ومحمد سعودى محمد، ومهدى محمد مهدى، وأحمد سيد عباس، أحمد عزيز السيد، ويوسف محمد سيد، وعبدالغنى حسين عبدالغنى، ومحمد حسين محمد، ووليد عصام عبد الله، ومحمود محمد شفيق، وأحمد عبدالرازق أحمد عبدالمولى، ومحمد جودة أحمد، ورمضان السيد، ومصطفى العفى، وسعيد محمد، ومحمد حسين محمد، ومحمد على، ومهند بدر مدبولى قنديل، وعصام سيد محمود.

وقالت هالة الملاح عضو الهيئة العليا، ومنسق عام مهرجان شرم الشيخ، إن تكريم لاعبى منتخب كرة القدم لقصار القامة يؤكد أن حزب الوفد هو بيت لكل المصريين ويضم جميع أطياف المجتمع المصرى. وأضافت أن منتخب كرة القدم لقصار القامة فكرة إيجابية وتحتاج إلى دعم الدولة من خلال وزارة الشباب والرياضة وتقديم امتيازات لهم من أجل أن يستمروا فى تحقيق النجاح.

ووجهت الهيئة العليا لحزب الوفد الشكر لمها عبد البارى ورد، نائب رئيس جمعية النجوم، وراندا محمد حسن المدير التنفيذى لجمعية النجوم لدورهما الكبير فى مساندة المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال على شعبان مدير المنتخب المصرى لقصار القامة، إنه يدعم قصار القامة فى كافة المجالات والأنشطة، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس المنتخب المصرى لقصار القامة جاءت بعد الدعم الكبير الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لأصحاب الهمم من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018 الذى يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمج قصار القامة فى هذا القانون لذلك قمت بجمع الفريق من خلال التواصل المباشر معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ونجح الأمر.

وأضاف «شعبان» أن المنتخب شارك فى بطولة المغرب وحصلنا على العضوية الدولية فى اتحاد كرة القدم لقصار القامة بالأرجنتين التى كانت دافعا قويا لنا لتأسيس فريق قوى يحمل اسم مصر للمشاركة فى البطولات الدولية، وبعد ذلك تمت استضافة منتخب العراق فى المهرجان العالمى الثالث الذى أقيم فى أرض السلام بمدينة شرم الشيخ برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح «شعبان» أن المنتخب شارك فى بطولة كأس العرب التى تم تنظيمها بمدينة شرم الشيخ فى كرة القدم لذوى الهمم من قصار القامة تحت شعار «أنا وأنت واحد»، ضمن فعاليات المهرجان العالمى الرابع لتنشيط السياحة لذوى القدرات والهمم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ووزارة السياحة ووزارة التضامن الاجتماعى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشارك فى البطولة الأولى من نوعها على مستوى العالم كل من منتخب الأردن ومنتخب سوريا ومنتخب فلسطين ومنتخب السودان والمنتخب الضيف كان منتخب إسبانيا، بينما تعذر حضور منتخب المغرب ومنتخب غانا للمشاركة.

وأردف «شعبان» أن هذه البطولة شهدت حضورا كبيرا من شخصيات دولية كان من بينهم الأرجنتينى فاكوندوا روخاس، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم لقصار القامة الأرجنتينى، مشيرا إلى أن المنتخب المصرى نجح فى الفوز ببطولة كأس العرب.

وأشار «شعبان» إلى أن وزارة الشباب والرياضة وعدت لاعبى المنتخب المصرى لقصار القامة بتقديم كافة الدعم والمساندة، موضحا أن المنتخب يستعد للعديد من البطولات العامة ومنها بطولة بغداد وبطولة كأس العالم التى يشارك فيها 30 دولة.

وأضاف "شعبان" أنه لا توجد سن محددة للاشتراك فى الفريق، حيث بدأنا من سن 18 عاما ولكن لدينا لاعبون أصغر من ذلك وحتى 31 عاما وبدأ الفريق بخمسة لاعبين حتى وصل الآن إلى 18 لاعبا من خلال الاختبارات والتدريبات التى تتم بمركز شباب الجزيرة ومركز شباب الساحل.

وأكد "شعبان" دعم المنتخب المصرى لقصار القامة، للمنتخب المصرى لكرة القدم، كما ندعم فخر العرب الكابتن محمد صلاح، مشيرا إلى أن أداء المنتخب فى بطولة كأس أمم أفريقيا كان مشرفا.

ووجّه "شعبان" الشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد وأعضاء بيت الأمة على هذا التكريم والدعم والمساندة للمنتخب المصرى لقصار القامة، متمنيا أن يكون هذا الدعم من جميع المؤسسات حتى يستمر المنتخب ويحقق المزيد من البطولات والنجاحات فى المجال الرياضى.