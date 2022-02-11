11 فبراير , 2022
كمامات وشهادة لقاح كورونا (أ ف ب).
قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان اليوم الجمعة إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كوفيد-19 إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.
وأبلغت سواميناثان الصحفيين في جنوب أفريقيا «رأينا الفيروس يتطور ويتحور... لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة».
وكانت سواميناثان تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.