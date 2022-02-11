بايدن عقد اجتماعاً مع مستشاري الأمن القومي حول روسيا مساء الخميس

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع مع مستشاريه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مساء أمس الخميس لمناقشة الحشد العسكري الروسي في محيط حدود أوكرانيا.

وقال المصدر إن لهجة موسكو تزداد شدة، وإن روسيا سيّرت ست سفن حربية في البحر الأسود وأضافت المزيد من المعدات العسكرية في روسيا البيضاء، مما دفع المسؤولين الأميركيين للاعتقاد بأن الأزمة وصلت فيما يبدو إلى مرحلة حرجة.