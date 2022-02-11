امانة بغداد تعلن استمرار اقامة العروض الفنية والثقافية في زقاق المتنبي

وقالت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "امين بغداد المعمار علاء معن اطلع على الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية التي نظمتها امانة بغداد في زقاق المتنبي مساء امس بمشاركة عدداً من الشباب المبدعين".واضافت ان "امين بغداد اكد على اهمية اقامة العروض الفنية والثقافية في زقاق المتنبي لتشجيع اصحاب المحال والفعاليات الثقافية والادبية على الاستمرار بفتح ابوابهم مساءً بعد نجاح احياء الزقاق بحلة جديدة جعلته قبلة سياحية مهمة وسط العاصمة بغداد ".

واشارت الامانة الى ان " امين بغداد شارك مرتادي زقاق المتنبي مشاهدة العرض الفني الايمائي المسرحي الحر بعنوان (مفوض عبد) سيناريو واخراج وتمثيل الفنان الشاب (حسين مالتوس) الذي عرض بثلاثة مواعيد مساء الخميس والذي حظي باقبال جماهيري ".

واكد امين بغداد بان "الاقبال الكبير من قبل العوائل العراقية على زيارة زقاق المتنبي وحتى ساعات متأخرة من الليل ما هو الا احياء لذاكرة التراث البغدادي وامسيات الفن والادب الاصيل وعودة الحياة لقلب بغداد بعد ان عانت من الاهمال لسنوات طوال ".