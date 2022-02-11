اسعار النفط تسجل ارتفاعا مستمرا بسبب احتمال غزو روسي لاوكرانيا

وذكرت وكالة رويترز، ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفعت 3.22 دولار أو 3.58% لتبلغ عند التسوية 93.10 دولار للبرميل".

فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 3.31% لتبلغ عند التسوية 94.44 دولار للبرميل".



ووفقا لوكالة فرانس برس فان "سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريبا ليصل إلى 93,48 دولارا للبرميل".