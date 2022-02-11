انت الان تتابع خبر اسعار النفط تسجل ارتفاعا مستمرا بسبب احتمال غزو روسي لاوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار النفط ارتفاعا مستمرا، اليوم الجمعة، على اثر طلب البيت الأبيض من الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فوراً بسبب ارتفاع احتمال حصول غزو روسي.
وذكرت وكالة رويترز، ان "العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفعت 3.22 دولار أو 3.58% لتبلغ عند التسوية 93.10 دولار للبرميل".
فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 3.31% لتبلغ عند التسوية 94.44 دولار للبرميل".
ووفقا لوكالة فرانس برس فان "سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريبا ليصل إلى 93,48 دولارا للبرميل".
فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.03 دولار أو 3.31% لتبلغ عند التسوية 94.44 دولار للبرميل".
ووفقا لوكالة فرانس برس فان "سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريبا ليصل إلى 93,48 دولارا للبرميل".