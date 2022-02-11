البيت الابيض: الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا روسيا

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ساليفان قوله: "العسكريون الأمريكيون في أوروبا لن يقاتلوا روسيا، في حالة التصعيد حول أوكرانيا، فهم سيحمون حلفاءنا في الناتو".

واضافت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الإدارة الأمريكية تعتزم سحب مراقبيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الموجودة في أوكرانيا".



وأفادت بأن "البيت الأبيض يدرس إمكانية تقليص المزيد من موظفي السفارة الأمريكية في كييف بناءً على البيانات التي تشير إلى وقوع الهجوم على أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الأسبوع المقبل".