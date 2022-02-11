انت الان تتابع خبر بالفيديو.. قائد عمليات ميسان يتوعد المنتسبين المقصرين في فض النزاعات العشائرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توعد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، اليوم الجمعة، الضباط والمنتسبين بنقلهم الى الحدود في حال تقصيرهم في الواجب ومكافحة النزاعات العشائرية.
وقال الزبيدي بحسب الفيديو: "العشائر انا اريدهم ان يتعاركوا مجددا وسيطرة القلعة التي سمحت بخروج السيارة المحملة بالسلاح ولم تلقي القبض عليها سوف تحاسب".
واضاف: "ساقوم بنقل المقصرين الى قوات الحدود "كعقوبة لهم" مشيرا الى ان "الاجراء الذي تم اتخاذه حال دون تفاقم الاوضاع في المحافظة.