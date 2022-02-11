انت الان تتابع خبر بالفيديو.. قائد عمليات ميسان يتوعد المنتسبين المقصرين في فض النزاعات العشائرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توعد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، اليوم الجمعة، الضباط والمنتسبين بنقلهم الى الحدود في حال تقصيرهم في الواجب ومكافحة النزاعات العشائرية.