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رانجنيك: رونالدو يجب أن يسجل المزيد من الأهداف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رانجنيك عن : "يجب أن يسجل المزيد من الأهداف.. نحن نخلق عددًا كافيًا من الفرص في المباريات الأخيرة، لكن لا نسجل عددًا كافيًا من الأهداف.. لكن هذه ليست مشكلة كريستيانو فقط، بل باقي اللاعبين أيضًا، وخاصةً المهاجمين".

وفي سياق متصل قال دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر خلال تصريحات صحفية: "رالف رانجنيك يُريدنا أن نكون حادين و أن نضغط دائمًا ونكون في المقدمة، نحن نعلم أنه يتعين علينا أن ندافع بشكل أفضل ونحاول القيام بذلك، لكن هذا الأمر صعبٌ علينا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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