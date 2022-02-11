شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يعلن تجهيزات انتخابات رئاسة الحزب فى مارس.. واستقبال الراغبين في الترشح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة عيد هيكل نائب رئيس الحزب، مساء اليوم الجمعة، في إطار استعداد حزب الوفد لإجراء انتخابات رئاسة الحزب في مارس 2022، وناقشت اللجنة الخطوط العريضة للتجهيز لعملية الانتخاب بدءًا من تلقي الطلبات الخاصة بالمرشحين مرورا بالتجهيز للعملية الانتخابية واستقبال أعضاء الهيئة الوفدية والعمل على إتاحة كل سبل الراحة لهم للتصويت بشكل ديمقراطي وكذا عملية الإشراف على عملية التصويت مرورا بإعلان النتيجة.

وحضرت اللجنة المشرفة، كل من عباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب وبمشاركة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب ومقرر اللجنة عن طريق الفيديو كونفيرانس نظرًا لظروفه الصحية.

واتخذت اللجنة المشرفة عدد من القرارات، وهي استقبال الراغبين في الترشح بدءًا من غد السبت، الموافق 12 فبراير الجاري، بمقر الحزب بالدقي بقاعة كبار الزوار بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يوميا وحتى الخميس الموافق 17 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء، ثانيا التقدم للترشح على استمارات معدة سلفا ومرقمة ومختومة بخاتم الحزب ويعطي راغب الترشح إيصالا يفيد بتقدمه ويرفق بطلب الترشح السيرة الذاتية للمرشح.

وتابعت القرارات، لا يحق التقدم بطلب الترشح إلا لعضو الهيئة الوفدية المسدد لاشتراكه حتى عام 2022، ولا يتم قبول طلب الترشح إلا بعد سداد المساهمة المقررة وقدرها مائة ألف جنيه تسدد نقدا لخزينة الحزب على سبيل التبرع؛ مساهمة من المرشح في مصاريف إجراء العملية الانتخابية، ولا يجوز استردادها بأي حال بعد التبرع وفقًا للائحة، وتتلقي اللجنة الطعون والتظلمات يومي السبت والأحد 19 و20 فبراير، ويتم إعلان الكشوف النهائية للمترشحين يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

كما أقرت اللجنة مبدأ الترتيب بأسبقية التقدم للمرشحين في استمارة التصويت في الانتخاب.

وناقشت اللجنة التكاليف المتوقعة لعملية الانتخاب بعد مراجعة الجمعيات العمومية السابقة ورأت اللجنة تخصيص حساب داخلي خاص لعملية الانتخاب يتم إيداع مساهمات المرشحين فيه والصرف منه على العملية الانتخابية وطالبت اللجنة بضرورة توفير مصادر تمويل أخرى وتبرعات في ظل الارتفاع المتوقع للمصروفات، خاصة أن بعض الناخبين سوف يحضرون من محافظات بعيدة، وإصرار الحزب على توفير سبل الراحة للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية على حد سواء إسوة بما تم في الجمعيات العمومية السابقة.

وكلفت اللجنة نبيه زكي مصطفي المدير الإداري للحزب بعملية الإعداد للسرادق الخاص بالانتخاب وكل التجهيزات الإدارية المتعلقة بهذا الموضوع، وقررت اللجنة استمرار انعقادها بشكل دائم.