شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة بحمى “لاسا” القاتلة في هذه الدولة الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة بحمى “لاسا” القاتلة.

وأوضحت أن شخصا من مدينة بيدفوردشير، توفي بعد إصابته بالحمى، لتسجل البلاد بذلك أول حالة وفاة بالمرض المعدي القاتل.

وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المصابة بحمى “لاسا” في البلاد وصل الآن إلى 3 حالات.

وأكدت أن جميع الحالات التي تم تحديدها تنتمي إلى نفس العائلة في شرق المملكة المتحدة، وقد عادوا مؤخرا من غرب إفريقيا.

وأشارت إلى أن المخاطر العامة على الجمهور منخفضة للغاية، نؤكدة أنها تتصل بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات قبل التأكد من إصابتهم، لتقديم التقييم المناسب لهم حسب “روسيا اليوم”.

وينتشر الفيروس المسبب لحمى “لاسا”، من شخص لآخر عن طريق سوائل الجسم، كما يصاب الناس بالعدوى من خلال التعرض للأغذية أو العناصر الأخرى الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة.