شكرا لقرائتكم خبر عن قرصنة بيانات وزير الأشغال واختراق منصة حكومية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم، تعرض منصة حكومية في مطار بيروت للاختراق وقرصنة بيانات وزير الأشغال العامة والنقل.

وأوضحت أن الوزير علم أنه تم نسخ البيانات الشخصية له ولأفراد عائلته، وذلك بعد عودته من زيارة خارجية.

وأضافت أن وزير الأشغال تم اخباره بأنه تم اختراق إحدى المنصات الرسمية التابعة لإحدى الوزارات في الحكومة اللبنانية والوصول لبياناته الشخصية.

وأكدت أن تلك البيانات كانت مخزنة في منصة عائدة لوزارة الصحة في مطار بيروت، ولم تذكر مدى سرية المعلومات التي قد تكون مخزنة على المنصة المخترقة.