شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية” تزف بشرى سارة بشأن انتهاء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن موعد انتهاء المرحلة الحرجة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المرحلة الحرجة من الفيروس، من المتوقع طبيًا وعالميًا أن تنتهي في منتصف العام الجاري في حال تلقيح 70% من الناس حسب “العربية”.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن العالم قادر ليس فقط على تحقيق هدف التطعيم العالمي بنسبة 70% بحلول منتصف عام 2022، بل حتى تجاوزه.

في الوقت نفسه، أعلنت الدنمارك، أنها تدرس وقف برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لتكون أول دولة تقوم بذلك.

وفي وقت سابق، كشفت المنظمة أن الوفيات من فيروس كورونا فى العالم أغلبها وسط الذين لم يتلقوا اللقاحات المقررة.

وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن قارة أفريقيا ستستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية والإجراءات المتبعة.

وأوضحت أن العالم أصبح أكثر ذكاء وأسرع وأفضل فى الاستجابة لكل طفرة من طفرات كورونا المختلفة.